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Путин устроил переполох у берегов США: Пентагон стягивает войска к Аляске

Путин устроил переполох у берегов США: Пентагон стягивает войска к Аляске

FR: Президент России напугал американцев, заставив их перебросить войска к АляскеГазета Politico узнала, что США решили перебросить к Аляске дополнительные силы в виде армейского подразделения и эсминца Sterett.

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