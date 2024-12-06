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Лавров: Джонсон мог остановить переговоры о мире из-за минутных желаний

Лавров: Джонсон мог остановить переговоры о мире из-за минутных желаний

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров предположил, что экс-глава правительства Соединённого Королевства решился сорвать переговорный процесс об остановке бушующего на украинской территории противостояния из-за временных целей.

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