Лавров: Джонсон мог остановить переговоры о мире из-за минутных желаний

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров предположил, что экс-глава правительства Соединённого Королевства решился сорвать переговорный процесс об остановке бушующего на украинской территории противостояния из-за временных целей.
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