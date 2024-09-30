На Украине, похоже, вынашивают план втягивания натовского контингента в войну с Россией. План жуткий, крайне опасный для всех - настоящий "чёрный лебедь" для СВО.
Три удара Киева, чтобы погрузить Россию и весь мир в войну: "Чёрный лебедь" для СВО
Комментарии
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Татьянка Яцук
Этой сволоте хватит безумия, чтобы и свои АЭС рвануть, предварительно улепетнув в англо-саксонии...люди, что свои, что наши ему перпендикулярны.....
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17 час.
ВВ
Владимир Витковский
... профилактически это опущенное чмо надо утопить в выгребной яме, надо было еще при опоросе- вместе с зачинателями, воспитавшими это дерьмо и опоросом, от дерьма может почковаться только дерьмо...
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Достанется всем,и резиновой надувной нате тоже. Помрем все! На этот раз вряд ли штаты и туманная альбиония отсидятся . Надо бы послать одну Сармат на йелоустоунский вулкан,трошки подсобить ему взорваться.....😉
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15 час.
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