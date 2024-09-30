Три удара Киева, чтобы погрузить Россию и весь мир в войну: "Чёрный лебедь" для СВО

Татьянка Яцук Этой сволоте хватит безумия, чтобы и свои АЭС рвануть, предварительно улепетнув в англо-саксонии...люди, что свои, что наши ему перпендикулярны.....

ВВ Владимир Витковский ... профилактически это опущенное чмо надо утопить в выгребной яме, надо было еще при опоросе- вместе с зачинателями, воспитавшими это дерьмо и опоросом, от дерьма может почковаться только дерьмо...