Участник программы "Дальневосточный гектар" расширяет бизнес в Бурятии. Дмитрий Черняев, директор спортивно-туристического центра отдыха "Лесной дворик", продолжает развиваться благодаря поддержке госпрограммы.
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