Царьград Фото: © Oleg Spiridonov Business Online/Globallookpress Гарик Сукачёв – личность широко известная и даже скандальная, как и полагается легендарному рок-музыканту.
Предатели, Собчак и дорогая Украина. Как Гарик Сукачёв учил либералов Родину любить
Комментарии
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Sergiy Che
Ну да, он тогда собрал единомыслящих коллег по русскоязычному року и записал композицию на текст покойного Крупнова - https://rutube.ru/video/7f1dc34c6a909c631b04a6a43816aa83/
Проект «Я остаюсь» - Гарик Сукачёв feat. рок-музыканты
RUTUBE
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22 час.
АС
Александр Сысоев
И при этом Сукачев прекрасный музыкант, Могу бесконечно слушать его "Белые дороги", "Моя бабушка", "Есть на свете такие места" и др.
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22 час.
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