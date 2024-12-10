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Предатели, Собчак и дорогая Украина. Как Гарик Сукачёв учил либералов Родину любить

Предатели, Собчак и дорогая Украина. Как Гарик Сукачёв учил либералов Родину любить

Царьград Фото: © Oleg Spiridonov Business Online/Globallookpress Гарик Сукачёв – личность широко известная и даже скандальная, как и полагается легендарному рок-музыканту.

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Комментарии
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Sergiy Che
Ну да, он тогда собрал единомыслящих коллег по русскоязычному року и записал композицию на текст покойного Крупнова - https://rutube.ru/video/7f1dc34c6a909c631b04a6a43816aa83/
Проект «Я остаюсь» - Гарик Сукачёв feat. рок-музыканты
RUTUBE
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22 час.
АС
Александр Сысоев
И при этом Сукачев прекрасный музыкант, Могу бесконечно слушать его &quot;Белые дороги&quot;, &quot;Моя бабушка&quot;, &quot;Есть на свете такие места&quot; и др.
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22 час.

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