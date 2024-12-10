В СВР уличили Запад в готовности пойти на крайние меры для сохранения доминирования

Страны Запада готовы пройти на крайние меры для сохранения своего доминирования. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу «Разведчик».
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