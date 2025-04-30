Цены на золото бьют рекорды — и это приговор для Америки

Доллар давно уже ничего не стоит....... бумажка..даже жопу не вытрешь....Мир откажется от доллара...и США будет полный ПИСЕЦ.

АС

Анатолий Страшко

Вадим, а Вы пробовали? Ну, подтереть......Доллар приходит к своей реальной стоимости. Она раз в 10 меньше той, которую нам показывают. А то и больше чем в 10. Но всё равно не надо долларом. Ведь рублём дешевле, А вообще надо туалетной бумагой.