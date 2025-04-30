Забудьте об акциях. Игнорируйте доходность облигаций. Если хотите понять масштаб глобальной тревоги, обратите внимание на золото.
Цены на золото бьют рекорды — и это приговор для Америки
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Доллар давно уже ничего не стоит....... бумажка..даже жопу не вытрешь....Мир откажется от доллара...и США будет полный ПИСЕЦ.
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4 час.
Юрий Золотарев
ПИСЕЦ, тесезеть, ... НЕЗАМЕТНО??
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3 час.
АС
Анатолий Страшко
Вадим, а Вы пробовали? Ну, подтереть......Доллар приходит к своей реальной стоимости. Она раз в 10 меньше той, которую нам показывают. А то и больше чем в 10. Но всё равно не надо долларом. Ведь рублём дешевле, А вообще надо туалетной бумагой.
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2 час.
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