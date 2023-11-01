Минобороны: британский ЗРК Stormer был уничтожен "Ланцетом" в зоне СВО

Бойцы российской группировки "Восток" на Южнодонецком направлении с помощью ударного беспилотного летательного аппарата "Ланцет" уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Stormer британского производства.
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