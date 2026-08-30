Fox News: Иран наносит удары по военным базам США в Иордании

Иранские войска наносят удары по военным базам США на территории Иордании, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американский источник.
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