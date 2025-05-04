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ACB. «Реал» примет «Валенсию», «Тенерифе» сыграет с «Жироной» и другие матчи

«Валенсия» приедет в гости к «Реалу», «Жирона» сыграет с «Тенерифе» и другие встречи. АСВ Регулярный чемпионат Жирона – Тенерифе Дата проведения 4 мая, 13.

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