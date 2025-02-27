В Кремле назвали условие для возвращения Instagram и Facebook в Россию

Социальные сети Facebook и Instagram (обе принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) смогут возобновить работу в России только после исполнения требований российского законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии