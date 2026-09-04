Зеленский угрозами авиации ставит под вопрос свое существование

Автор: Олег Исайченко «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – так Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в российском небе.
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А что надо доводить до трагедии?Гибнут дети,что ждем?что бы самолет погиб??7 Кошмар!!!
Ловят их на улицах, убегают, а попадают на ЛБС и воюют не сдаются) все твари , всех уничтожить!
Вывод один, бомбить хохляндию без остановки! Стереть с лица земли!
Валютный кризис Украине вообще не грозит. Запад будет недоедать - но Украину будет поддерживать. Лучше воевать украинцем, чем немцем или поляком и др. Если у этого безумца зеленского такие мысли, значит на Украине дела очень плохие. Самый худший вариант - используя БПЛА на наших аэродромах будут бомбить гражданские самолеты. Вывод: с Украиной надо кончать. Бомбить все, что относится и к военной инфраструктере и к экономической. Мосты, ж.д. пути, все без исключения фуры, электростанции и т.д. Зеленского надо устранять. Уж больно одиозный и безбашенный человек.
Не отвечать надо, а на опережение действовать. Этот придурок на все способен, ему терять нечего. Чувствует, что сдохнет скоро. А нам терять людей не надоело? Катастроф нам мало?
Прибить и всё, эту тварь, как таракана тапком. Весь мир вздохнет свободно. Те кто были спонсорами этого безумного выродка, возможно, задумаются, а стоит ли повторять этот урок.