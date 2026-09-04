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Зеленский угрозами авиации ставит под вопрос свое существование

Зеленский угрозами авиации ставит под вопрос свое существование

Автор: Олег Исайченко «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – так Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в российском небе.

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Юрий Дмитриев

Валютный кризис Украине вообще не грозит. Запад будет недоедать - но Украину будет поддерживать. Лучше воевать украинцем, чем немцем или поляком и др. Если у этого безумца зеленского такие мысли, значит на Украине дела очень плохие. Самый худший вариант - используя БПЛА на наших аэродромах будут бомбить гражданские самолеты. Вывод: с Украиной надо кончать. Бомбить все, что относится и к военной инфраструктере и к экономической. Мосты, ж.д. пути, все без исключения фуры, электростанции и т.д. Зеленского надо устранять. Уж больно одиозный и безбашенный человек.