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Даже находясь в кризисе Volkswagen создает крутые внедорожники: представлены Scout Traveler Mountainside и Scout Traveler Trail-Ready

Даже находясь в кризисе Volkswagen создает крутые внедорожники: представлены Scout Traveler Mountainside и Scout Traveler Trail-Ready

Своеобразные преемники легендарных International Scout Американская Scout Motors, принадлежащая Volkswagen Group, представила два новых концепта на базе внедорожника Traveler — Mountainside и Trail-Ready.

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