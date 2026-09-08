САУР-МОГИЛА /Донецкая Народная Республика/, 8 сентября. /ТАСС/. Ген победителей, преемственность патриотизма и любви к своей стране присущи России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко журналистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым