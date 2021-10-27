Мировое обозрение

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Счетная палата предложила пути оптимизации госдолга регионов

Счетная палата предложила пути оптимизации госдолга регионов

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Счетная палата проанализировала состояние госдолга российских регионов и предложила способы его оптимизации, в частности, за счет исключения практики привлечения коммерческих кредитов при наличии существенных остатков на счете регионального бюджета, говорится в сообщении контрольного ведомства.

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