В США подготовили санкции против Турции из-за Сирии

В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против Турции, связанный с ситуацией в Сирии. Такой шаг стал результатом расхождений между политиками Вашингтона и Анкары по вопросу о сирийских курдов: США поддерживают их, а Турция – нет, обвиняя их в связях с турецкими курдами и в стремлении создать независимый Курдистан.