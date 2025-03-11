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Фетисов: «Возвращение Овечкина станет радостью не только для «Динамо», но и для всех поклонников хоккея в России»

Фетисов: «Возвращение Овечкина станет радостью не только для «Динамо», но и для всех поклонников хоккея в России»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил возможное возвращение российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в московское «Динамо».

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