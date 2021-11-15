Чем русские отличаются от европейцев

Постоянный читатель, давно обитающий на Западе и бывающий в России только наездами, пишет, что хоть внешне европейцы и похожи на русских, однако характеры у них другие, не такие, как у нас.
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