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Чем русские отличаются от европейцев

Чем русские отличаются от европейцев

Постоянный читатель, давно обитающий на Западе и бывающий в России только наездами, пишет, что хоть внешне европейцы и похожи на русских, однако характеры у них другие, не такие, как у нас.

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