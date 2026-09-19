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"Карасямба" как на рыбхозе": рыбаки Алтайского края поделились уловами. Фото

"Карасямба" как на рыбхозе": рыбаки Алтайского края поделились уловами. Фото

В Алтайском крае идет сезон осенней рыбалки. Своими трофеями и историями о поездках на воду рыбаки делятся в "Алтайском рыболовном сообществе".

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