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Диетолог объяснила, на что обратить внимание при выборе яиц в магазине

Врач предупредила, что мыть яйца нужно не раньше, чем перед самой готовкой. Внешний вид и дата изготовления должны быть первыми, на что покупатель обращает внимание при выборе яиц.

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