Актриса Катерина Шпица призналась, что улетела с семьей из России

Актриса Катерина Шпица улетела с семьей из России. Звезда отдыхает с мужем и четырехмесячным сыном на Мальдивах.
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