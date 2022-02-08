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В Бразилии подтвердили факт давления США перед поездкой Болсонару в Россию

Американская администрация оказывала давление на бразильского лидера Жаира Болсонару с целью отмены его поездки в Российскую Федерацию, которая запланирована на будущую неделю, подтвердил заместитель главы государства Антониу Гамилтон Моурау.

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