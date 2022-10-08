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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Скумбрия в банке: запекаем без рукава

Нам понадобится стеклянная банка емкостью один литр, 1-2 скумбрии (в зависимости от размера, крупную рыбу можно класть в банку и одну), луковица, 2 моркови, 6 горошин черного перца, соль и красный перец по вкусу, столовая ложка растительного масла.

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