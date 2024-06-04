Белгородцы пришли в ужас от условий проживания в тамбовском лагере "Искорка". Жалобы в адрес губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова поступили от родителей отдыхавших там детей во время проведенной им прямой линии.
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