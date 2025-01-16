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Царьград

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В Сумах технику перемешало с боевиками - попадание "в десяточку". Подполье: "Взвода три, куча брони и джипарей!"

В Сумах технику перемешало с боевиками - попадание "в десяточку". Подполье: "Взвода три, куча брони и джипарей!"

Известно о точном и мощном ударе по скоплению боевиков в промышленной зоне Сум. Очевидцы утверждают, что попадание было в "десяточку" — настолько, что технику перемешало с боевиками.

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