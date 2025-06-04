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Газета «Культура»

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Путин приветствовал участников XI Книжного фестиваля «Красная площадь»

Путин приветствовал участников XI Книжного фестиваля «Красная площадь»

В этом году ключевыми темами мероприятия стали 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества.  Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь».

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