Путин приветствовал участников XI Книжного фестиваля «Красная площадь»

В этом году ключевыми темами мероприятия стали 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь».
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