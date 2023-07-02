За рулём

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На сколько подорожали самые популярные авто с пробегом – исследование «За рулем»

На сколько подорожали самые популярные авто с пробегом – исследование «За рулем»

Повышение цен заметил каждый – с болью в сердце. Рынок б/у автомобилей примерно в четыре раза превышает по объему рынок новых автомобилей, если считать продажи в штуках, поэтому колебания цен на вторичке всегда были лучшим индикатором происходящего.

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