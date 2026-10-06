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Царьград

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Туман до 500 метров накроет Самарскую область 7 октября

Туман до 500 метров накроет Самарскую область 7 октября

В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана, который ожидается вечером 6 октября, а также в ночные и утренние часы 7 октября.

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