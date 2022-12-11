﻿﻿Владимир Зеленский хочет обеспечить «духовную независимость Украины» за счет упразднения крупнейшей в стране религиозной общины - УПЦ МП 22 ноября СБУ провела обыски на территории Киево-Печерской Лавры, в результате которых были обнаружены миллионы наличных денег, «пророссийская» литература и «сомнительные» граждане России Воспользовавшись конъюнктурой масштабного военного кризиса, президент Украины Владимир Зеленский смог оперативно подавить все очаги инакомыслия и политического субъектизма в стране.