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Нижегородская правда

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Глеб Никитин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Глеб Никитин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники социальной сферы, дорогие ветераны отрасли! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём социального работника! Сегодняшний день — это прекрасный повод в очередной раз выразить вам искреннюю признательность за ваш бесценный труд, за доброту и душевное тепло, которые вы щедро дарите людям.

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