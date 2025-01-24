В SWORD ART ONLINE Fractured Daydream прибыли Питоху и М из Gun Gale Online Кооперативная экшен-RPG SWOR...

В SWORD ART ONLINE Fractured Daydream прибыли Питоху и М из Gun Gale OnlineКооперативная экшен-RPG SWORD ART ONLINE Fractured Daydream от Dimps и Bandai Namco получила второе DLC The Devil’s Comeback с двумя новыми персонажами родом из вбоквела Gun Gale Online.