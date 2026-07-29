Российскую теннисистку дисквалифицировали за ставки

Российскую теннисистку Анастасию Сухотину отстранили на четыре года и десять месяцев. Причиной стали нарушения антикоррупционного кодекса, включая попытки делать ставки на матчи, воздействовать на других спортсменов и уничтожить доказательства.
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