Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российскую теннисистку дисквалифицировали за ставки

Российскую теннисистку дисквалифицировали за ставки

Российскую теннисистку Анастасию Сухотину отстранили на четыре года и десять месяцев. Причиной стали нарушения антикоррупционного кодекса, включая попытки делать ставки на матчи, воздействовать на других спортсменов и уничтожить доказательства.

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