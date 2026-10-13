Володин: все «Шольцы» и «Макроны» уйдут вслед за Байденом

Такие западные политики, как бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, уйдут вслед за экс-лидером США Джо Байденом, о котором сейчас никто не вспоминает, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.