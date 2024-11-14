Интересная ситуация. Т-72Б3, захваченный хохлами, после капремонта на территории 404. Сосну сняли, видимо по причине невозможности обслуживать.
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Интересная ситуация. Т-72Б3, захваченный хохлами, после капремонта на территории 404. Сосну сняли, видимо по причине невозможности обслуживать.
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