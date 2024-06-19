Бирмингем (WTA). 2-й круг. Коччаретто играет со Стивенс, Потапова встретится с Бронцетти

Сетка турнира здесь. Rothesay Classic Бирмингем, Великобритания 17 – 23 июня 2024 WTA 250 Призовой фонд – 267 082 доллара Открытые корты, трава Второй круг Анастасия Потапова (Россия) Лючия Бронцетти (Италия) Дата проведения 19 июня, 17.
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