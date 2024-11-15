Трейдер заработал более $50 млн благодаря мемкоину PNUT

Аналитики Lookonchain сообщили, что анонимный трейдер, инвестировавший в мемкоин Peanut the Squirrel (PNUT), зафиксировал нереализованную прибыль свыше $50 млн, хотя эта сумма варьируется в зависимости от цены токена.
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