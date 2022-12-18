Царукян единогласным решением судей победил Исмагулова на UFC Vegas 66

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 66, где в со-главном событии прошел бой легковесов Дамира Исмагулова и Армана Царукяна.

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