Визит президента Казахстана в Россию планируется на осень 2025 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Россию осенью 2025 года. Об этом сообщил казахстанский министр иностранных дел Мурат Нуртлеу на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
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