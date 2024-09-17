В Выборгском районе Петербурга началась реконструкция наружного освещения на улице Руднева

Количество фонарей увеличится на 20 процентов Вдоль проезжей части на улице Руднева в Выборгском районе Петербурга, в рамках проекта СПб ГБУ «Ленсвет», будут установлены 71 светильник и 59 опор, все из которых произведены в России.