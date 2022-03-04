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Правила жизни Саманты Джонс: как полюбить себя и стать счастливой

Правила жизни Саманты Джонс: как полюбить себя и стать счастливой

Стоит признать, что многие девушки по всему миру усвоили лучшие жизненные правила и от  открытой, честной, сексуально мотивированной Саманты Джонс из сериала «Секс в большом городе», живущей по принципу «Мне все равно, что и кто обо мне думает».

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