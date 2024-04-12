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Посол Антонов назвал "пальбой без разбору" запрет США на импорт алюминия РФ

Посол Антонов назвал "пальбой без разбору" запрет США на импорт алюминия РФ

Официальный новостной канал Посольства России в США. Запрет США на торговлю российскими алюминием, медью и никелем является очередным неоправданным и политизированным шагом, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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