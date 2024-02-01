Посол Антонов назвал поставку GLSDB реакцией США на уничтожение Украиной Ил-76

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал поставку Вашингтоном Украине боеприпасов GLSDB реакцией американской стороны на уничтожение Киевом самолета Ил-76 в Белгородской области.
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