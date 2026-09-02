$640 млн за одну ночь: как Иран разоряет Пентагон

В ночь на 31 августа 2026 года американские военные отражали массированную атаку Ирана на свои объекты в Иордании.
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