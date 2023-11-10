Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Бабин
    Ну китайцы уже раз показали как они на грубость отвечают И америкосы думают что сейчас они будут выслушивать хамство ...Байден пригрозил ...
  • Аким Воземчук
    Забыл Медведев упомянуть ,что транспортные самолеты  ВВС США транспортировали героин  из Афганистана в Европу,в Герма...Изящный удар по С...
  • Аким Воземчук
    Еврей Зеленский  планомерно уничтожает православных украинцев.По данным самих украинцев их было 50 миллионов ,осталос...На Украине участи...

В Новосибирской области планируют отремонтировать участок Советского шоссе

В Новосибирской области планируют отремонтировать участок Советского шоссе

За проект реконструкции Советского шоссе в Новосибирске готовы заплатить 3,8 млн рублей.В Новосибирске территориальное управление автомобильных дорог ищет подрядчика для выполнения проекта реконструкции Советского шоссе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх