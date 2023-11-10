В Новосибирской области планируют отремонтировать участок Советского шоссе

За проект реконструкции Советского шоссе в Новосибирске готовы заплатить 3,8 млн рублей.В Новосибирске территориальное управление автомобильных дорог ищет подрядчика для выполнения проекта реконструкции Советского шоссе.
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