БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Татьяна Кибишева
    Нашей бы власти да в мозги, может быть хоть от головной боли что-нибудь начали бы решать с миграцией!!!!!Главные новости. ...
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"Пока в России этнические общины беспрепятственно заносят огромные суммы некоторым незаконопослушным чиновникам и сотрудникам силовых структур, ожидать резкого изменения ситуации не стоит" (ц) ﻿

"Пока в России этнические общины беспрепятственно заносят огромные суммы некоторым незаконопослушным чиновникам и сотрудникам силовых структур, ожидать резкого изменения ситуации не стоит" (ц) ﻿

КрестьянинΚύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με  Надо же, какая «неожиданность». В Самаре таджикский мигрант Алишер Керимов, которого ловили в 2023 году за надругательство над пассажиркой в такси, вновь попал в объектив Следственного комитета: В июле текущего года из-за произошедшего ранее конфликта он избил женщину, после чего высказал угрозы и оскорбления, в том числе по национальному признаку.

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