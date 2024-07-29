"Пока в России этнические общины беспрепятственно заносят огромные суммы некоторым незаконопослушным чиновникам и сотрудникам силовых структур, ожидать резкого изменения ситуации не стоит" (ц) ﻿

КрестьянинΚύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με Надо же, какая «неожиданность». В Самаре таджикский мигрант Алишер Керимов, которого ловили в 2023 году за надругательство над пассажиркой в такси, вновь попал в объектив Следственного комитета: В июле текущего года из-за произошедшего ранее конфликта он избил женщину, после чего высказал угрозы и оскорбления, в том числе по национальному признаку.