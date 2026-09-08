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Назван проектировщик документации для капремонта Залегощенской ЦРБ

Назван проектировщик документации для капремонта Залегощенской ЦРБ

Разработкой проектной документации по капитальному ремонту стационара Залегощенской ЦРБ займётся ООО «Цитадель».

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