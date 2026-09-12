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Царьград

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Автобусы №11, 28 и 29 в Перми изменят маршруты из-за ремонта сетей

Автобусы №11, 28 и 29 в Перми изменят маршруты из-за ремонта сетей

С 13 по 17 сентября в Индустриальном районе будут скорректированы схемы движения нескольких автобусных маршрутов.

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