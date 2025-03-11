Права продлили на три года «автоматом» — нужно ли идти в ГАИ?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Срок действия моих прав заканчивается в апреле 2025 года. Нужно ли обращаться в ГИБДД или продление произойдет автоматически? Если нужно, потребуется ли медсправка?Алена, г.
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