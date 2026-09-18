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Спорт Уик-Энд

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«Он лучше Луиса Энрике. Будь он в «Зените», точно бы играл». Квеквескири об экс-хавбеке «Оренбурга»

«Он лучше Луиса Энрике. Будь он в «Зените», точно бы играл». Квеквескири об экс-хавбеке «Оренбурга»

Бывший полузащитник «Факела» и «Оренбурга» Ираклий Квеквескири считает, что Эмирджан Гюрлюк лучше, чем нападающий «Зенита» Луис Энрике.

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