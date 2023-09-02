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«Краснодар» — «Спартак»: 61% игроков уверены в победе команды Абаскаля

2-го сентября в 7 туре РПЛ «Краснодар» сыграет дома с московским «Спартаком». Начало встречи – в 20:00.

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